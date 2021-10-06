«Любила и боготворила»: Прохор Шаляпин рассказал, как его мама относилась к покойной миллионерше Татьяне Дэвис

Прохор Шаляпин, пришедший на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», рассказал, что его мама Елена Колесникова тепло относилась к невестке Татьяне Дэвис, с которой общалась только по телефону.

«Мама хорошо относилась к Тане. Любила и боготворила ее. Ей было неудобно — мы такие простые люди, а Таня успешная, богатая. Таня была очень опечалена, что мама и отчим не могут прилететь на нашу свадьбу в Лас-Вегас», — поделился Прохор Шаляпин.

Елена Колесникова вышла на связь со студией программы по видео и рассказала, что была очень опечалена, узнав о смерти жены сына.

«Мне нравился выбор Прохора, он не будет выбирать худшее, — рассказала Елена Колесникова. — Татьяна мне сразу понравилась. Еще не зная меня, начала приглашать в гости – прилетайте, месяц отдохнете. Обещала все оплатить. Потом мы разговаривали, когда она уже заболела. Я очень расстроилась, когда Прохор позвонил мне и рассказал, что Таня умерла. Это шок».

Напомним, жена Прохора Шаляпина, канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла 25 сентября в одной из клиник США от последствий коронавируса.

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