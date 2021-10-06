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«Вышла замуж на спор»: Прохор Шаляпин вспомнил, как ныне покойная жена сделала ему предложение

Прохор Шаляпин признался, что Татьяна Дэвис очень хотела опередить свою подругу.

«Вышла замуж на спор»: Прохор Шаляпин вспомнил, как ныне покойная жена сделала ему предложение
Прохор Шаляпин и ныне покойная Татьяна Дэвис. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Недавно овдовевший Прохор Шаляпин стал гостем программы Андрея Малахова «Андрей Малахов. Прямой эфир». Во время выпуска он почтил память покойной жены Татьяны Дэвис и выразил соболезнования ее родителям.

Прохор Шаляпин рассказал, что не планировал становиться официальным мужем канадской миллионерши. Его и так все устраивало. У пары были прекрасные отношения, они весело проводили время вместе. Предложение стать ее мужем Татьяна Дэвис сделала Прохору Шаляпину сама.

Прохор Шаляпин пришел в студию к Андрею Малахову
Прохор Шаляпин пришел в студию к Андрею Малахову. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

«В конце 2020 года это началось. Татьяна мне говорит: «У меня подруга выходит замуж. Хочу на спор, что я быстрее замуж выйду. Давай, ты будешь моим мужем». Вот так. Я не настаивал ни на чем», — поделился Прохор Шаляпин.

На свадьбу в Лас-Вегас Татьяна разрешила Прохору привезти десять человек из России, пообещав купить всем билеты.

Но ни у кого, в том числе, и у мамы жениха, не оказалось американской визы. Прохор Шаляпин пригласил на торжество несколько друзей, которые находились в этот момент в США. Всего же на свадьбе было 80 человек гостей.

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Андрей МалаховПрохор ШаляпинПрохор Шаляпин и канадская миллионершаТатьяна Дэвис