«Вышла замуж на спор»: Прохор Шаляпин вспомнил, как ныне покойная жена сделала ему предложение

Прохор Шаляпин признался, что Татьяна Дэвис очень хотела опередить свою подругу.

Недавно овдовевший Прохор Шаляпин стал гостем программы Андрея Малахова «Андрей Малахов. Прямой эфир». Во время выпуска он почтил память покойной жены Татьяны Дэвис и выразил соболезнования ее родителям.

Прохор Шаляпин рассказал, что не планировал становиться официальным мужем канадской миллионерши. Его и так все устраивало. У пары были прекрасные отношения, они весело проводили время вместе. Предложение стать ее мужем Татьяна Дэвис сделала Прохору Шаляпину сама.

«В конце 2020 года это началось. Татьяна мне говорит: «У меня подруга выходит замуж. Хочу на спор, что я быстрее замуж выйду. Давай, ты будешь моим мужем». Вот так. Я не настаивал ни на чем», — поделился Прохор Шаляпин.

На свадьбу в Лас-Вегас Татьяна разрешила Прохору привезти десять человек из России, пообещав купить всем билеты.

Но ни у кого, в том числе, и у мамы жениха, не оказалось американской визы. Прохор Шаляпин пригласил на торжество несколько друзей, которые находились в этот момент в США. Всего же на свадьбе было 80 человек гостей.

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