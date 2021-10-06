«Это ты заразил»: мама покойной жены-миллионерши Прохора Шаляпина обвинила его в болезни дочери

Прохор Шаляпин пришел на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы поделиться эмоциями по поводу смерти его жены, 47-летней канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

Прохор Шаляпин признался, что ему невероятно тяжело в эти дни, поскольку он считает себя косвенно виноватым в смерти Татьяны. Ведь если бы не свадьба, возможно, Татьяна была бы жива.

Ситуацию обостряют родители Татьяны Дэвис. Мама миллионерши обвинила зятя в том, что это он заразил их дочь, поскольку не выдержал положенные две недели карантина после вакцинации.

«Она мне пишет: «Ты заразил», — поделился Прохор Шаляпин. — Я говорю: «Так это вы все не вакцинировались и заболели». Родители Тани тоже очень тяжело болели, я их всех отправлял в больницу».

Напомним, вначале программы Прохор Шаляпин выразил соболезнования родителям Татьяны Дэвис, заявив, что они раздавлены горем.

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