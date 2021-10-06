«Что есть, с тем и остаемся»: Прохор Шаляпин высказался о наследстве покойной жены-миллионерши

Шоумен рассказал, может ли он на что-то претендовать после смерти Татьяны Дэвис.

Шоумен и певец Прохор Шаляпин, пришедший на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», ответил на вопрос, который мучает общественность.

Овдовевший Шаляпин рассказал, может ли претендовать на наследство жены-миллионерши из Канады Татьяны Дэвис после его смерти.

По словам Прохора Шаляпина, перед свадьбой он и Татьяна Дэвис подписали брачный договор.

«Мы заехали в Лас-Вегасе в какое-то место, я кучу бумаг подписал. Если коротко: то, что у нас есть, с тем мы и остаемся при разводе. А в течение трех месяцев брак можно аннулировать», — рассказал Прохор Шаляпин.

По его словам, у ныне покойной жены были на него большие планы. Татьяна Дэвис хотела вложить средства в его раскрутку в Голливуде и даже вела переговоры с продюсерами.

«Таня хотела, чтобы я впоследствии получил гражданство. У нее большие планы были на меня. Нехорошо рассказывать, говорят, мол, Прохор альфонс. Я ничего у нее не просил. Даже свадьба сама – все это была только ее инициатива. К тому же, я тоже не бедный. Конечно, у меня нет миллионов, но не бедствую», — поделился Прохор Шаляпин.

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