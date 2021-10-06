«Я тебя очень люблю, Прошенька»: Шаляпин рассекретил переписку с ныне покойной женой-миллионершей

Прохор Шаляпин рассказал, что было в последнем сообщении его супруги Татьяны Дэвис.

Недавно овдовевший шоумен и музыкант Прохор Шаляпин в эту среду, 6 октября, стал гостем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Он дал интервью в память о покойной жене, которая умерла в США 25 сентября от последствий коронавируса.

После того, как Татьяну Дэвис положили в больницу, в красную зону, Прохор Шаляпин не мог находиться в опустевшем доме в Лас-Вегасе и улетел в Россию. Здесь у него были дела, связанные со съемками клипа.

С заболевшей женой Прохор Шаляпин общался, переписываясь по телефону. По его словам, они все время говорили о любви. Последнее сообщение Татьяна Дэвис написала Прохору 29 августа, перед тем, как ее погрузили в искусственную кому.

Телефон, в котором он хранит переписку, Прохор Шаляпин показал Андрею Малахову.

«Я тебя очень люблю, Прошенька, и никогда не хочу с тобой расставаться. Очень, очень люблю», — зачитал послание Татьяны Дэвис Андрей Малахов.

«Все. Это последнее сообщение, — сказал Прохор Шаляпин. – Дальше только мои, но она их уже не увидела. Но они прочитаны. Это родители взяли в руки телефон. Неприятно, когда кто-то читает переписки».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.