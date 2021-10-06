Стать королевой: какие две роли выполняет Кейт Миддлтон на протяжении последних десяти лет

Минувшей весной Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятую годовщину совместной жизни. 29 апреля 2011 году Кейт получила титул герцогини Кембриджской, а в будущем ей предстоит стать королевой.

Королевский эксперт Кэти Николл считает, что все это время Кейт выполняет две роли.

«Одна из них – произвести наследников, что она с успехом сделала. А вторая — учиться быть королевой. Именно это мы и наблюдаем все годы. Она безупречна. Мы видим, как день за днем она берет на себя все больше и больше обязанностей», — цитирует эксперта Geo.tv.

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Напомним, что муж Кейт Миддлтон – принц Уильям является вторым в очереди на престол. Первое место занимает старший сын королевы – принц Чарльз.

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