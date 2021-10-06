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Принт на все времена: Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Zara и туфлях Hugo Boss

Герцогиня Кембриджская посетила Центр лонгитюдных исследований при Лондонском университетском колледже.

Принт на все времена: Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Zara и туфлях Hugo Boss
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

После продолжительного отдыха Кейт Миддлтон активно включилась в работу. Накануне она посетила Центр лонгитюдных исследований при Лондонском университетском колледже.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На публике герцогиня Кембриджская появилась в сдержанном наряде. Она выбрала платье Zara в черно-белом цвете с принтом «гусиная лапка». Фасон наряда как нельзя лучше подчеркнул хрупкую фигуру будущей королевы — юбка плиссе, пояс на талии и объемный бант в зоне декольте. Образ завершила туфлями на шпильке Hugo Boss. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Напомним, что в июне Кейт объявила об открытии нового королевского фонда, который будет заниматься вопросами детского развития.

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