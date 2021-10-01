Королевское мерцание: Кейт Миддлтон использует блеск для губ всего за 18 фунтов стерлингов

Герцогиня Кембриджская всегда выглядит соответственно: безупречный макияж, легкая укладка на волосах, нейтральный цвет ногтей. Будучи членом королевской семьи, она имеет доступ к лучшим средствам по уходу за кожей и визажистам, но Кейт предпочитает недорогую косметику.

Так, выяснилось, что герцогиня использует блеск для губ за 18 фунтов стерлингов (1765 рублей) с эффектом легкого мерцания. Тюбик она вынимала из сумки во время Уимблдона-2019. Об этом пишет My London.

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Напомним, в эти дни герцоги Кембриджские находятся в Северной Ирландии с рабочим визитом. На днях пара произвела фурор на красной дорожке в Лондоне, где состоялась долгожданная премьера фильма об агенте 007.

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