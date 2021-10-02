Необычные пристрастия: каких животных любят дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Во время рабочей поездки в Северную Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям провели ряд рабочих встреч. Во время одной из них герцогиня даже взяла в руки настоящего тарантула, которого, к слову, зовут так же, как и ее дочь – Шарлотта. Также она рассказала, что у их с принцем детей тоже необычные пристрастия в плане любви к животному миру.

Выяснилось, что принц Джордж любит змей, а во время изоляции семья наблюдала, как у них дома растут цыплята. Кроме того, дети Кембриджских часто бывают в контактных зоопарках, где знакомятся с животным миром. Об этом пишет Town and Country.

больше по теме По-деловому: Кейт Миддлтон предстала на публике в сливовом брючном костюме Герцоги Кембриджские находятся с рабочим визитом в Северной Ирландии.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих наследников – восьмилетнего Джорджа, шестилетнюю Шарлотту и трехлетнего Луи.

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