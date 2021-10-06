Сильнейшие боли в спине и проблемы с суставами: почему Тарасова фотографируется всегда сидя

На страничке в Instagram заслуженного тренера России 74-летней Татьяны Тарасовой практически не встретишь фотографий наставницы, где бы она была запечатлена стоя.

Объясняется все просто. С 2013 года Татьяна Тарасова серьезно болеет. В том году ей пришлось перенести серьезную операцию, связанную с заменой позвонков.

Прошло еще несколько лет и из-за сильных болей в спине и проблем с суставами Татьяне Тарасовой пришлось пересесть в инвалидное кресло. Тарасова порой встает. Но делает это только с помощью своей помощницы.

Напомним, что Татьяна Тарасова является председателем жюри шоу «Ледниковый период». Она известна своим крутым нравом и прямыми высказываниями в адрес, как участников, так и других судей.

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