«Пока никакая»: Тарасова оценила выступление Бородиной в «Ледниковом периоде»

Ксения Бородина выступила в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Некоторым членам жюри их выступление понравилось, а некоторые посчитали, что ведущей «Дома-2» надо еще тренироваться и тренироваться.
Дмитрий Хрусталев, например, поставил за артистизм максимальное количество очков – шесть баллов. Ему показалось, что пара станцевала искренне.
«Ксюше Бородиной очень идет фигурное катание», — добавил шоумен.
Татьяна Тарасова, в свою очередь, обратила внимание на техническую составляющую.
«Пока никакая техника. Такое ощущение, что нет покоя в ногах, нет покоя в теле. Надо научиться хотя бы скользить на двух ногах».
Бородина призналась, что очень долго соглашалась на участие в шоу. Ей было страшно.
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