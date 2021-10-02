«Пока никакая»: Тарасова оценила выступление Бородиной в «Ледниковом периоде»

Ксения Бородина выступила в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Некоторым членам жюри их выступление понравилось, а некоторые посчитали, что ведущей «Дома-2» надо еще тренироваться и тренироваться.

Дмитрий Хрусталев, например, поставил за артистизм максимальное количество очков – шесть баллов. Ему показалось, что пара станцевала искренне.

«Ксюше Бородиной очень идет фигурное катание», — добавил шоумен.

Татьяна Тарасова, в свою очередь, обратила внимание на техническую составляющую.

«Пока никакая техника. Такое ощущение, что нет покоя в ногах, нет покоя в теле. Надо научиться хотя бы скользить на двух ногах».

Бородина призналась, что очень долго соглашалась на участие в шоу. Ей было страшно.

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