«На чувствах делают пиар»: эксперт рассекретил роман Макеевой и Малькова

Актриса вышла замуж в четвертый раз минувшей весной.

В прошлом году Анастасия Макеева решила построить свою дачу и встретила любовь. Роман актрисы и бизнесмена-строителя развивался столь стремительно, что уже в мае они сыграли пышную свадьбу в Крыму. Однако бывшая жена Малькова — Светлана, которая с тремя детьми осталась жить в Словении, решила придать разводу огласку всероссийского масштаба, периодически публикуя в инстаграм все новые и новые подробности.

У известного полиграфолога Максима Коваленко на этот счет свое свое мнение.

«Любовная история, окутанная скандалом, делает ее главной персоной новостей, и это просто шоу-бизнес. Если стоит задача определить искренность этого брачного союза, необходимо разговаривать и с Макеевой, и с ее мужем. Вполне вероятно, что у них есть чувства, и они на этих чувствах делают пиар, приносящий деньги», — сказал Коваленко «Экспресс газете».

Напомним, на днях Макеева заявила, что отправляется на Мальдивы постигать азы психологии.

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