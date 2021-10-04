В интересах дочки: за что потребовала с Анастасии Макеевой 500 тысяч рублей Светлана Малькова

Экс-жена нового мужа Анастасии Макеевой Светлана Малькова обратилась в суд с иском к знаменитости, требуя 500 тысяч рублей в качестве компенсации, сообщил портал ФАН.

Напомним, Роман Мальков оставил супругу в Словении с тремя детьми, а четвертого – 16-летнего сына – забрал с собой в Москву, в квартиру артистки Анастасии Макеевой. В настоящее время бывшие муж и жена спорят в суде из-за алиментов, которые Мальков считает чрезмерными.

По данным сайта, его экс-жена обратилась в столичный Преображенский районный суд и попросила признать порочащими и не соответствующими действительности сведения, которые Анастасия Макеева распространила на своей странице в Instagram.

Светлана Малькова заявила, что действует в интересах своей несовершеннолетней дочери. Она потребовала со звезды мюзиклов компенсацию причиненного морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Иск начнут рассматривать 27 октября.

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