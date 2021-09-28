«Корова?»: поправившаяся после родов Ира Пинчук из «Дома-2» еще сильнее заплыла жиром

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ира Пинчук в июле этого года впервые стала мамой. Звезда проекта подарила сына Давида своему мужу Араю Чобаняну.

Во время беременности Ира Пинчук демонстрировала отменный аппетит и набрала тридцать килограммов за девять месяцев.

Часть из них ушли сразу после родов, а часть осели на боках, бедрах, груди и других частях тела Ирины Пинчук. Пока молодая мама не спешит расставаться с лишним весом. Она продолжает плотно питаться, демонстрируя в микроблоге, как поглощает блинчики, тортики и прочие высококалорийные радости.

Над своими нынешними формами Ирина Пинчук иронизирует. Арай Чобанян принимает жену в любом виде и дает понять, что не имел бы ничего против, если бы Ира была еще больше.

В специальной программе он увеличил любимую жену и показал видео с ее участием. В кадре Ира Пинчук предстала заплывшей жиром и с распухшим лицом.

«Принцесса моя. Ты – как будто из мультика какой-то персонаж», — восхитился Арай Чобанян Ириной Пинчук. «Корова?» — уточнила Ира Пинчук. «Нет. Помнишь, была принцесса, а потом стала, как Шрек. Жена Шрека. Фиона», — сделал сомнительный комплимент Ире Арай Чобанян.

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