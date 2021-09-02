«Очень люблю»: Валя Карнавал после расставания с Егором Кридом заговорила о новых отношениях

Также блогер рассказала, как отдохнула с мамой в Сочи.

Валя Карнавал (Karna.val) приняла участие в YouTube-шоу «Ночной контакт», где рассказала, что отдохнула этим летом с мамой в Сочи. Ведущие Стас Ярушин и Костя Пушкин немало удивились этому факту, ведь блогер хороша собой, да и сам курорт вызывает вопросы.

«Мне очень понравилось!» — заверила их звезда Интернета.

Она рассказала, что жила в хорошем отеле на самом берегу моря. Единственный нюанс, который смущал ее — это назойливое внимание детей и подростков, которые фотографировали ее буквально на каждом шагу. А вот претензий к месту отдыха у нее никаких, да и с мамой ей оставаться наедине интересно.

Однако ведущие не унимались и напрямую попросили рассказать Валю Карнавал о ее новом парне.

«На самом деле, у меня есть отношения. Сейчас, правду говорю, парни. У меня есть отношения, и я очень люблю эти отношения. Потому что эти отношения с моей работой», — заинтриговала и тут же разбила интригу Валя Карнавал.

По словам тиктокерши, она посвящает все свое свободное время «этим отношениям». Никаких других у нее просто нет.

Напомним, ранее знаменитость встречалась с Егором Кридом, который заявил, что расставание с ней было для него очень болезненным и даже посвятил бывшей девушке свой музыкальный альбом.

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