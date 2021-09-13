«Встретил с букетиком»: Ирина Пинчук вместе с маленьким сыном Давидом вернулась к мужу

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян несколько дней провели в разлуке.

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук вместе с маленьким сыном Давидом несколько дней провела в разлуке с мужем Араем Чобаняном. Молодая мама и ее двухмесячный малыш гостили у своих родных в Брянской области.

Арай Чобанян по каким-то причинам не смог составить компанию жене и маленькому наследнику. Ира сама ехала за рулем по трассе, добираясь с сыном до родных.

Накануне брюнетка вернулась домой к мужу, который был несказанно рад приезду жены и малыша Давида. Арай Чобанян невероятно соскучился. Момент встречи он записал на видео.

«Принцесса моя вернулась. Встретил с букетиком», — говорит молодой папа за кадром.

«Букетиком» оказался роскошный букет розовых и голубых гортензий такого размера, что Ира Пинчук их еле удерживала в руках.

Трогательной была и встреча Арая с Давидом. Молодой отец расцеловал сына, удивляясь, как тот успел подрасти и измениться всего за неделю.

Напомним, на днях Ира Пинчук и Арай Чобанян рассекретили лицо своего наследника и озвучили его имя.

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