«Ну, какова красота»: 57-летняя Ирина Агибалова в бикини ванильного оттенка зажгла у бассейна своего особняка

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова предупредила, что ее не нужно рассматривать под микроскопом, ведь ей не шестнадцать лет.

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Ирине Агибаловой в начале ноября исполнится 57 лет. У самой известной телебабушки страны трое детей и четверо внуков.

Ирина Александровна — прекрасная, хлебосольная хозяйка, она обожает готовить и баловать вкусными блюдами свою семью. Но при этом Ирине Агибаловой каким-то чудом удается оставаться стройной.

Телебабушка совершенно не стесняется позировать в бикини в своем микроблоге. На этот раз Ирина Александровна поделилась кадрами, на которых запечатлено, как она совершает заплыв в бассейне своего особняка на Кипре под песню «Ну, какова красота».

Звезда телепроекта предупредила фолловеров, чтобы не судили слишком уж строго ее фигуру.

«Бассейн уже бодряще прохладный, но так хорошо. Только давайте без микроскопа, пожалуйста. Ну, можно же понять, что мне не 16, и я не идеальна», — обратилась к подписчикам Ирина Александровна.

Поклонники же, в свою очередь пришли в восторг от стройной Ирины Агибаловой, представшей в бикини ванильного оттенка. Они выразили телебабушке свое восхищение.

Напомним, Ирина Агибалова и ее муж Юрий не так давно переехали жить на Кипр, поближе к младшей дочери Маргарите Марсо. Агибаловы купили здесь особняк с бассейном.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.