«Просто вау»: 57-летняя Ирина Агибалова покрасовалась в бикини, прикрыв туникой животик и округлую грудь

Бывшей участнице «Дома-2» Ирине Агибаловой первого ноября исполнится 57 лет. У одной из самых известных телебабушек проекта взрослые дочери, сын и четверо внуков.

Но при этом Ирина Александровна выглядит так, что ее запросто можно принять за подругу или сестру наследниц.

Ирина Агибалова проделала трудный путь, прежде чем начала выглядеть так, как сейчас. Она долго сидела на диетах, избавлялась от лишних килограммов, а сейчас учит делать это других дам, проводя собственные марафоны похудения.

Ну и, конечно, как всякая женщина, получающая удовольствие от своих форм, Ирина Агибалова любит их демонстрировать.

В сторис микроблога телебабушка поделилась видео, на котором предстала в бикини, подчеркнувшем ее округлую грудь и плоский животик. Сверху Ирина Агибалова набросила тунику. В пляжном наряде она покрасовалась перед зеркалом в своей спальне.

«Смотрите, какую красивую тунику я заказала из России, просто вау!» — говорит в кадре Ирина Агибалова.

Напомним, Ирина Агибалова с мужем Юрием несколько месяцев назад переехали жить на Кипр. Пара купила здесь в ипотеку особняк площадью 170 квадратных метров и сейчас занимается его обустройством.

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