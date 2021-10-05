Снимок будоражит: Алсу заворожила обнаженной «ложбинкой греха» на фото с подругой

Трудно поверить, но певице Алсу уже 38 лет, она многодетная мама троих детей. Причем медийным у нее растет только один ребенок – Микелла, звезда детского «Голоса», а ныне ведущая музыкальной рубрики в программе «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель».

Юная звездочка всерьез задумывается о карьере артистки, делая все для этого. Иногда она подключает свою маму. Например, недавно Алсу снялась в коротеньком ролике для ее TikTok, харизматично позируя в кадре.

Сына Рафаэля, родившегося в августе 2016 года, Алсу, напротив, старается прятать от публики, показывая в личном блоге его исключительно со спины. Ну а старшая дочь Сафина хоть и унаследовала музыкальный слух от мамы, пока не собирается идти в артистки и в принципе растет довольно скромным подростком, особо не сверкая в Сети и на телевидении.

Сама Алсу впечатляет своей моложавостью и благородной сексуальностью. Певица ничего не делает, чтобы будоражить публику, однако периодически ей это делать удается. В личном блоге она обнародовала фото с подругой, представ на нем в весьма сексапильном образе. Звезда примерила жакет на голое тело, обнажив волнительную линию декольте, которую французы поэтично называют «ложбинкой греха».

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