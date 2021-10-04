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Юная ведущая: Микелла Абрамова пришла на работу в куртке-хите этой осени, как у Алсу

Восходящая звезда пробует себя на телевидении.

Юная ведущая: Микелла Абрамова пришла на работу в куртке-хите этой осени, как у Алсу
Микелла Абрамова. Фото: instagram.com/mikellaabramova/

Дочь Алсу и Яна Абрамова Микелла пробует свои силы в качестве ведущей музыкальной рубрики в программе «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель».

Юная певица с восторгом воспринимает свою деятельность на экране ТВ, наслаждаясь общением с Хрюшей, Каркушей, Филей и Степашкой. Перед экраном Микелла старается появляться при всем параде, выбирая актуальные луки. Вот и на этот раз звезда детского «Лолоса» выбрала стайл помоднее, одолжив у мамы трендовую куртку, либо примерив точно такую же.

Микелла Абрамова. Фото: instagram.com/mikellaabramova/

Это оказалась модель голубого цвета с популярной стежкой, напоминающая телогрейку. О том, что такие крутки в осеннем сезоне стали настоящим хитом, рассказывал стилист и ведущий Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live. И Алсу появлялась в ней на прогулке по городу.

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