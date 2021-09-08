В день 15-летия: Алсу предстала со старшей дочкой в ресторане, облачившись с ней в одном стиле

38-летняя певица Алсу — счастливая мама троих детей. Самой публичным ребенком звезды считается средняя дочь Микелла Абрамова, которая вышла в финал конкурса «Голос. Дети». Сына Рафаэля, родившегося в августе 2016 года, артистка, напротив, старается прятать от публики, показывая в личном блоге его исключительно со спины. Ну а старшая дочь Сафина хоть и унаследовала музыкальный слух от мамы, пока не собирается идти в артистки и в принципе растет довольно скромным подростком, особо не сверкая в Сети и на телевидении.

Накануне юной леди исполнилось 15 лет. Сафина уже догнала маму в росте и даже чуточку перегнала ее. В личном блоге Алсу написала множество теплых слов в ее адрес, пожелав счастья и здоровья, а также поблагодарив Бога за этот подарок в виде нее.

«Даже по фото люди, которые тебя не знают лично, всегда отмечают свет и доброту в твоих глазах, твою скромность и грацию. Это действительно так!» — отметила Алсу.

В Instagram Алсу показала, как в день 15-летия Сафины посетила с ней ресторан, запечатлевшись на летней террасе с праздничным тортом. Родственницы оделись современно и сдержанно, в одном стиле, примерив белые топы и джинсы.

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