Этой осенью носят другие: Алсу не учла совета Рогова и появилась на публике в слишком узких джоггерах

Стилист и ведущий советовал на своем шоу присмотреться к другим моделям.

Стилист Александр Рогов на своем фэшн-проекте YouTube Rogov live заметил, что в настоящее время очень актуальны джоггеры. Их он рекомендовал включать в повседневные луки, сочетая даже с деловыми и гламурными луками.

Этой осенью, по словам ведущего, носят очень широкие джоггеры, поэтому, чтобы выглядеть модно, нужно приобретать брюки сразу на два размера больше. А чтобы они не сваливались, просто затягивать на талии шнурок.

Певица Алсу решила поддержать тренд на джоггеры и худи, которые тоже актуальны, однако она не учла рекомендации фэшн-эксперта и появилась на публике в модели с довольно узкими штанинами.

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