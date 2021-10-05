«С днем рождения тебя»: постройневшая Алла Пугачева в черном облачении исполнила песню на вечеринке близкой подруги

Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным тепло поздравила приятельницу Алину Редель с праздником.

Накануне давняя подруга Аллы Пугачевой Алина Редель, которая уже несколько лет является еще и соседкой Примадонны, отмечала свой день рождения.

Конечно же, Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин присутствовали на этом торжестве в качестве почетных гостей. Алина Редель накрыла в своем особняке шикарный стол, сделав упор на необычные десерты.

Главным украшением праздничного стола стал торт от известного кондитера, который привел в восхищение Аллу Борисовну. Кондитерское изделие, выполненное в виде дамской сумки с брошенным на нее букетом георгин, Алла Пугачева назвала шедевром.

В финале вечеринке торт украсили свечами, а гости исполнили в честь виновницы торжества поздравительную песню. Солировала Алла Пугачева.

«С днем рождения тебя», — выводила Примадонна.

Звезда подошла к подруге Алине Редель, приобняла ее и поздравила с днем рождения.

Стоит отметить, что на вечеринку Алла Пугачева облачилась в наряд черного цвета, который подчеркнул ее стройность. Примадонна выбрала модные легинсы и тунику.

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