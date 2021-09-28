«Верните нам настоящую Аллу!»: поклонники Пугачевой не узнали ее на фото

Известная певица Алла Пугачева в последнее время ведет довольно насыщенную светскую жизнь, часто становясь желанной гостьей на вечеринках своих друзей, которых у Примадонны очень много.

Так, накануне, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным отметилась на домашнем празднике у Олега Газманова.

Музыкант собрал друзей, чтобы отметить круглую дату. 22 июля ему исполнилось семьдесят лет, и только сейчас Олег Газманов решил отпраздновать это событие.

Снимки с домашнего торжества звезды разлетелись по фанатским пабликам. Разумеется, все разглядывают фотографии Аллы Борисовны, которая с недавних пор заметно помолодела и превратилась в платиновую блондинку.

Поклонникам Примадонны даже начало казаться, что на снимках не Алла Пугачева, а ее двойник. Ну не могут люди поверить в то, что в семьдесят два года можно так потрясающе выглядеть!

«Вроде бы Пугачева, а вроде бы и нет. На Пугачеву не похожа. Лицо совсем другое», «А куда они дели настоящую Пугачеву?», «А что вы хотите? Человеку за 70 лет», «Что-то здесь совсем не похожа на нашу дорогую Аллочку. Я первым делом подумала, что это Елена Яковлева – интердевочка, по легендарному фильму», «А я подумала сначала, что это Регина Дубовицкая», «Верните нам настоящую Аллу, а не это, что на фото», — высказались в Сети.

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