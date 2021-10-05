«Счастливого пути!»: Пугачева в джинсах клеш и этническом лонгсливе запечатлелась на фоне ракеты

Певица Алла Пугачева в Instagram разместила архивную фотографию. На снимке она запечатлена в джинсах клеш и этническом лонгсливе на фоне ракеты. На снимке звезде чуть больше двадцати лет.
«Счастливого пути!» — подписала кадр Примадонна отечественной эстрады, пожелав удачи актрисе Юлии Пересильд.
«Счастливая женщина», «Счастливого и удачного возвращения домой», «Исторически шикарный кадр. Браво!», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос на съемки фильма «Вызов». На орбите они проведут 12 дней, после чего вернутся домой.
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