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«Счастливого пути!»: Пугачева в джинсах клеш и этническом лонгсливе запечатлелась на фоне ракеты

Примадонна в соцсетях отреагировала на полет актрисы Юлии Пересильд в космос.

«Счастливого пути!»: Пугачева в джинсах клеш и этническом лонгсливе запечатлелась на фоне ракеты
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева в Instagram разместила архивную фотографию. На снимке она запечатлена в джинсах клеш и этническом лонгсливе на фоне ракеты. На снимке звезде чуть больше двадцати лет.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

«Счастливого пути!» — подписала кадр Примадонна отечественной эстрады, пожелав удачи актрисе Юлии Пересильд.

«Счастливая женщина», «Счастливого и удачного возвращения домой», «Исторически шикарный кадр. Браво!», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос на съемки фильма «Вызов». На орбите они проведут 12 дней, после чего вернутся домой.

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