Носорог из шоу «Маска» Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной в Африке

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, ставший очень популярным после своего триумфального участия во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ в костюме Носорога, решил жениться.
Музыкант сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой в Африке.
Пара приехала в эту страну ради свадьбы блогера Марии Солодар и французского бизнесмена. Еще несколько дней молодожены и их гости путешествовали по Замбии.
А в один из вечеров Кирилл Туриченко устроил сюрприз для своей возлюбленной. Он исполнил песню на французском языке, а затем опустившись на одно колено, попросил Дарью Тарасову стать его женой.
Избранница ответила согласием. Красивое видео и фото, подтверждающее факт помолвки, разместила у себя в микроблоге Мария Солодар.
«Сказала «Да!». И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы – начало новой истории, бесконечная цепочка», — подписала фото Мария Солодар.
Напомним, Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова вместе больше полгода. Пару познакомили общие друзья. В отличие от Кирилла Туриченко, у его избранницы уже есть опыт семейной жизни и сын Платон.
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