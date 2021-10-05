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Носорог из шоу «Маска» Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной в Африке

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко решил жениться на своей избраниице Дарье Тарасовой.

Носорог из шоу «Маска» Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной в Африке
Кирилл Туриченко на шоу «Маска». Фото: НТВ

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, ставший очень популярным после своего триумфального участия во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ в костюме Носорога, решил жениться.

Музыкант сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой в Африке.

Пара приехала в эту страну ради свадьбы блогера Марии Солодар и французского бизнесмена. Еще несколько дней молодожены и их гости путешествовали по Замбии.

А в один из вечеров Кирилл Туриченко устроил сюрприз для своей возлюбленной. Он исполнил песню на французском языке, а затем опустившись на одно колено, попросил Дарью Тарасову стать его женой.

Избранница ответила согласием. Красивое видео и фото, подтверждающее факт помолвки, разместила у себя в микроблоге Мария Солодар.

«Сказала «Да!». И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы – начало новой истории, бесконечная цепочка», — подписала фото Мария Солодар.

Напомним, Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова вместе больше полгода. Пару познакомили общие друзья. В отличие от Кирилла Туриченко, у его избранницы уже есть опыт семейной жизни и сын Платон.

Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной
Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной. Фото: instagram.com/mariyasolodar/

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