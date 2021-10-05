Носорог из шоу «Маска» Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной в Африке

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко решил жениться на своей избраниице Дарье Тарасовой.

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, ставший очень популярным после своего триумфального участия во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ в костюме Носорога, решил жениться.

Музыкант сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой в Африке.

Пара приехала в эту страну ради свадьбы блогера Марии Солодар и французского бизнесмена. Еще несколько дней молодожены и их гости путешествовали по Замбии.

А в один из вечеров Кирилл Туриченко устроил сюрприз для своей возлюбленной. Он исполнил песню на французском языке, а затем опустившись на одно колено, попросил Дарью Тарасову стать его женой.

Избранница ответила согласием. Красивое видео и фото, подтверждающее факт помолвки, разместила у себя в микроблоге Мария Солодар.

«Сказала «Да!». И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы – начало новой истории, бесконечная цепочка», — подписала фото Мария Солодар.

Напомним, Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова вместе больше полгода. Пару познакомили общие друзья. В отличие от Кирилла Туриченко, у его избранницы уже есть опыт семейной жизни и сын Платон.

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