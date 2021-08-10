«Я целуюсь намного круче»: «иванушка» Туриченко высказался о романах с Барановской и Рудовой

Как отметил исполнитель, у него все в порядке с личной жизнью.

Один из лидеров группы «Иванушки» — Кирилл Туриченко — прокомментировал слухи о своих романах с телеведущей Юлией Барановской и актрисой Натальей Рудовой.

«По Сети гуляют даже кадры, где мы якобы целуемся с Юлей. Хотя ничего подобного и близко не было. Мы просто поздоровались. Я целуюсь намного круче, а это просто поздоровались».

Кирилл Туриченко

Как добавил Кирилл Туриченко, у него все в порядке с личной жизнью. Есть девушка, рядом с которой он безумно счастлив. При этом он заметил, что из-за плотного гастрольного графика и постоянных разъездов он не знает, как сложатся в дальнейшем их отношения с любимой. Кстати, его возлюбленную зовут Даша. Она снялась в его новом клипе, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Кирилл Туриченко получил широкую известность после проекта «Маска» на канале НТВ. Его образ очень сильно полюбился поклонникам, а пение никого не оставило равнодушным.

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