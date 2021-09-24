«Чувствую себя барабанчиком»: беременная Алена Рапунцель показала подросший живот

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится стать мамой во второй раз и признается, что с тоской вспоминает о своей стройной фигуре.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ждет ребенка от своего мужа Ильи Семина.

Будущая мамочка находится на 17-й неделе беременности и с удовольствием демонстрирует подписчикам микроблога свои меняющиеся формы.

Живот Алены Рапунцель достиг уже внушительных размеров — беременность приближается к середине.

«Я, хоть и набрала два килограмма пока что, и знаю, что впереди меня еще ждут килограммчики, уже чувствую себя таким барабанчиком, бегемотиком, — поделилась Алена Рапунцель. — Перекатываюсь уже со стороны в сторону. После родов сразу начну заниматься своей фигурой и верну свои худые ножки и талию. Помните, какая я была худая?»

Алена Рапунцель, судя по всему, переживает об утраченной стройности.

Напомним, будущий малыш станет вторым ребенком Алены Рапунцель. Первого — сына Богдана — она родила от экс-участника «Дома-2» Ильи Яббарова.

Отец не вписан в свидетельство о рождении Богдана и особо не интересуется жизнью наследника.

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