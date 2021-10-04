Беременная Вика Цатурян из «Дома-2» рассекретила пол будущего ребенка от Руслана Мацьолека

Экс-участники реалити-шоу Вика Цатурян и Руслан Мацьолек устролили гендер-пати, во время которого узнали, кто у них родится.

Известный фитнес-блогер Вика Цатурян и ее муж Руслан Мацьолек в эти дни находятся в радостном ожидании первого совместного ребенка.

Весной будущего года пара станет родителями. А на днях беременная Вика Цатурян и Руслан Мацьолек устроили гендер-пати, во время которого узнали пол будущего малыша.

Некоторое время муж и жена держали интригу и наконец-то показали каждый в своем микроблоге цветную версию праздника.

На кадрах видно, что Вику Цатурян и Руслана Мацьолека обсыпают вырвавшиеся из лопнувшего воздушного шара лепестки синего цвета. А это значит, что у пары будет мальчик!

«Дождались! Это был очень волшебный день. Наконец-то мы узнали кто же у нас там в животике», — написал в микроблоге Руслан Мацьолек.

Для него будущий малыш станет первенцем, а для Вики Цатурян – вторым ребенком. У экс-участницы «Дома-2» есть сын от первых отношений.

Так что, поклонники желают Виктории, что эта беременность была не последней, и она обязательно стала еще и мамой девочки.

Напомним, малышей сейчас ждут еще две бывших участницы «Дома-2» Алена Рапунцель и Анита Кобелева.

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