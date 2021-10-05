Канал «ТВ-3» покажет сериал о загадочной гибели группы студентов «Перевал Дятлова»

В наступившем телевизионном сезоне канал «ТВ-3» порадует своих зрителей качественным киноконтентом.

Стало известно, что телеканал покажет нашумевший сериал «Перевал Дятлова», который был признан самым популярным российским сериалом за рубежом в 2021 году.

Согласно данным «Роскино», сериалу «Перевал Дятлова» принадлежит наибольшее число международных сделок, совершенных за восемь месяцев этого года.

Напомним, в восьмисерийном фильме рассказывается о событиях зимы 1959 года, когда группа студентов из Свердловска отправилась в туристический поход на гору Холатчахль. Позже все они были найдены мертвыми. Как установило следствие, ребята погибли в ночь на второе февраля.

В сериале две сюжетные линии. Первая — это расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в уральский городок Ивдель после обнаружения тел, вторая – реконструкция похода туристов во главе с Игорем Дятловым.

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