Экранизация истории: сестра Игоря Дятлова дала разрешение использовать имя покойного брата

Родственники погибших при загадочных обстоятельствах туристов высоко оценили сериал «Перевал Дятлова» телеканала ТНТ и заявили, что не имеют ничего против экранизации трагической истории.

Стало известно, что родная сестра погибшего в январе 1959 года Игоря Дятлова Татьяна Перминова, посмотрев несколько серий фильма «Перевал Дятлова» на телеканале ТНТ, дала письменное разрешение на использование имени брата.

Женщина стала последней из числа близких погибших туристов, кто дал согласие называть участников описываемых в сериале событий их реальными именами. Родные ребят подписали соответствующие документы, посмотрев первые две серии проекта.

Напомним, ранее адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов обвинил канал ТНТ в незаконном использовании в сериале реальных имен участников трагических событий, о которых рассказывает фильм «Перевал Дятлова».

В ответ руководство ТНТ заявило, что будет судиться с Евгением Черноусовым, так как тот приводит несоответствующие действительности факты.

Изучив материалы, Черноусов забрал свои слова обратно и сам подписал документ, как человек, представляющий интересы родственников погибших туристов. Так что, конфликт на этом, скорее всего, исчерпан.

«Евгений Черноусов подчеркнул, что не считает «нарушением чести и достоинства факт экранизации биографии правообладателей и использования элементов их биографии», — цитирует юриста пресс-служба телеканала ТНТ.

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