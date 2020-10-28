Самая таинственная загадка СССР: вышел трейлер сериала «Перевал Дятлова»

Канал ТНТ представил трейлер своего нового сериала «Перевал Дятлова». Картина стартует в эфире с 16 ноября. Она расскажет новую версию событий одной из главных загадок СССР — гибели группы туристов-лыжников на Урале в 1959 году.

Создатели ленты опирались не на вымысел, а на исторические документы, оставшиеся после расследования загадочного дела. Половина сериала будет посвящена тому, как специалист из КГБ Олег Костин пытается установить, что же случилось с погибшими студентами. Героя играет Петр Федоров.

«В «Перевале Дятлова» есть ловкий момент — два фильма в одном: про расследование Костина и про поход дятловцев. По сути, они связаны только фактом гибели туристов. Но так только кажется. А что касается темы — для меня это история про невозможность себя простить», — говорит актер.

Трейлер дает понять, что в сериале нашлось место не только мистике, но и экшну, и элементам хоррора. Главному герою придется проработать версии про месть природы, древнее проклятие и вмешательство инопланетян. Но лишь одна приведет к истине.

Смотрите первую серию «Перевала Дятлова» 16 ноября в 22:00 на канале ТНТ. Также сериал станет доступен на видеоплатформе Premier.