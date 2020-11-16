Актеры «Перевала Дятлова»: «Все мысли были только о том, как бы выжить!»

На ТНТ вышел новый сериал «Перевала Дятлова», основанный на реальных фактах. На съемках не обошлось и без мистических событий.

16 ноября на ТНТ стартует новый сериал «Перевал Дятлова». Он расскажет свою версию одной из главных загадок СССР — гибели группы туристов-лыжников на Урале в 1959 году. Несколько серий будет посвящено тому, как специалист из КГБ Олег Костин пытается докопаться до истины.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro поговорила с актерами сериала, узнала, как проходили съемки и что мистического было в этой истории.

От Алтая до Москвы

Съемки проходили в Москве и на Алтае, на Семинском перевале. Первый этап провели в ноябре, а второй этап в феврале.

«Мы снимали на Алтае в ноябре и проблем со снегом не было. Все остальное снимали в январе и феврале, и в бесснежное время приходилось использовать специальный снеговетродуй. Вокруг разбрызгивались маленькие капли воды, на них из специальной машины подавался сильный напор холодного воздуха, превращая все в снег. Это была жесть. Даже играть ничего не приходилось, было настолько холодно, что все мысли были только о том, как бы выжить! Несмотря на то, что мы были в термобелье, в одежде в несколько слоев — все легко продувалось, особенно шея, руки, уши. При этом ты еще пытаешься что-то играть… Это был очень-очень ценный опыт», — рассказала актриса Мария Мацель.

Расселяли в домики парами, Мария жила с коллегой Ириной Лукиной (Касамара), признается: было ощущение, что приехали в лагерь, после смены смотрели сериалы, а по выходным иногда выбирались на экскурсии.

«Это были деревянные домики среди леса и заснеженных гор, вдали от магазинов, супермаркетов и сотовой связи», — поделилась Лукина.

Ее героиня — Людмила Дубина — реально существовавший человек. В феврале 1959 года молодая девушка отправилась в экспедицию, разгадать загадку которой пытаются до сих пор.

«Мне кажется, Людмила была светлая, добрая и очень ответственная девушка, мечтающая найти свое женское счастье. У нее было все под контролем — кто, что, где, когда — завхоз, одним словом», — делится своими впечатлениями Лукина.

Карточка героя:

Людмила Дубинина, студентка 4-го курса строительного факультета УПИ, родилась 12 мая 1938 года в поселке Кегостров на острове Кего, который находится в черте города Архангельска в устье Северной Двины. На дату похода ей было 20 лет. Студентку обнаружили в долине реки Лозьвы на берегу ее четвертого притока под горой Холатчахль.

Людмила была опытным участником экспедиции, с первого курса она ходила в походы и даже имела опыт в качестве старшего группы.

Всего в группе Дятлова было две девушки: Людмила и Зина Колмогорова. Ее играет актриса Мария Мацель.

«Зина погибла в ту роковую ночь. На мой взгляд, это человек — честность. Когда я читала ее письма, дневники, они были просто пропитаны честностью и открытостью. Она все очень открыто воспринимала и честно реагировала на происходящее. Многие советские люди были такими. Мне очень импонировали ее романтичность, любовь и восприятие мира», — отметила Мария.

Карточка героя:

Зинаида Колмогорова, студентка 5-го курса радиотехнического факультета УПИ, родилась 12 января 1937 года в деревне Черемхово Каменского района Свердловской области. В день гибели ей было 22 года.

По пути в Ивдель Зина отправила на станции Серов свое последнее письмо. Адресат — подруга Валентина Токарева. Девушка писала, о своих планах, что впереди ее ждет работа в Каменске, а еще о личном. В составе группы был Юрий Дорошенко, с которым Зина рассталась незадолго до похода. Девушка переживала, как будут складываться их отношения.

Остальные члены экспедиции – мужчины: Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль. Всего — 9 человек, но изначально планировалось, что в горы пойдет группа из 10 участников. Волей судьбы, Юрий Юдин, был вынужден вернуться домой спустя день после начала экспедиции, так как сильно простыл. Это спасло парню жизнь, он умер в 2013 году.

Актер Максим Емельянов сыграл Георгия Кривонищенко.

«Мой персонаж реальный человек — Григорий Кривонищенко, лучший друг Дятлова, опытный турист», — поделился актер.

Карточка героя:

Георгий Кривонищенко (друзья звали его Юрием), выпускник 1957-го года строительного факультета УПИ, родился 7 февраля 1935 года в городе Зугрэс Донецкой области Украины, на момент похода работал инженером в городе Челябинск-40 на комбинате номер 817. Планировал отметить свой 24 день рождения во время экспедиции, но не дожил до события пять дней.

Молодой человек был душой компании, парень увлекался поэзией, писал стихи и отлично пел.

Личные дневники героев и лыжные гонки

Консультантов, которые непосредственно разбирались в обстоятельствах гибели группы, на проекте не было, так как снимали не документальное кино, а художественное. Задолго до начала работы, актерам раздали подробное описание персонажей, их личные записи, архивные справки.

«Мы были хорошо подготовлены. На этапе подготовки мы получили папки со всеми файлами, дневниками, описаниями. Все, что могло помочь в работе над проектом», — рассказала Лукина.

Родственников «дятловцев» тоже не стали допускать на площадку, так как «не было задачи повторить страшную историю в деталях».

«Конечно же, мы старались воспроизвести все как было — настолько, насколько это было возможно. Но приходилось вносить изменения, где-то из-за погодных условий, где-то из-за технических особенностей. Что касается родственников, то эти бедные люди и так сильно настрадались за свою жизнь, так что может быть и хорошо, что лишний раз их не трогали», — поделилась Мария Мацель.

Потребовалась не только документальная подготовка, но и физическая, даже тем, кто умел кататься на лыжах пришлось нелегко.

«У нас были тренировки на лыжах в Москве и на Алтае. Дело в том, что даже тем, кто хорошо катается на лыжах — пришлось нелегко. Потому что советскими лыжами управлять гораздо сложнее и крепления у них, как вы понимаете, другие», — добавила Ирина.

Тренироваться ходить на лыжах начали еще в Москве, учились группироваться, правильно расставлять ноги. А на Алтае встали на старые деревянные лыжи, читали советские пособия, смотрели фильмы тех лет, чтобы подтянуть свое мастерство и проникнуться духом прошлого времени.

«К месту пришлись как раз тренировки по хождению по лыжам. Это было большим подспорьем, так как мы играли опытных туристов, у которых лыжи в крови, а многие из нас впервые встали на них», — вспомнил Максим Емельянов.

Мистическая история

Когда говоришь об истории группы Дятлова, нельзя избавиться от ощущения мистики. С этим же чувством боролись актеры на площадке, но к счастью обошлось без аномальных происшествий.

«Самая большая мистическая история или просто неудачное стечение обстоятельство случилось дважды: когда мы летели на съемки из Москвы до Горно-Алтайска и обратно. Это должен был быть прямой рейс, а дальше еще несколько часов до базы, на которой мы жили. В итоге из-за погодных условий и туда и обратно дорога заняла почти сутки. Когда летели на съемки, мы добрались до Новосибирска, где очень много часов провели в аэропорту. В итоге нам вызвали автобус, на котором мы несколько часов добирались до места. Обратно в Москву решили вылететь на день раньше, приехали в аэропорт, где сразу же из-за погодных условий отменили наш рейс. Продюсеры снова вызвали автобус и мы опять поехали в Новосибирск», — отметила Мария Мацель.

Коллега Максим Емельянов согласен, что капризы природы были самой большой странность в этой истории.

«Выпало аномально большое количество снега в момент, когда съемочная группа собралась улетать в Москву», — добавил актер.

Для Марии Мацель работа в «Перевале Дятлова» примечательна и тем, что завершилась точно в ее день рождения.

«Было одно прикольное совпадение: мой самый последний съемочный день, моя последняя рабочая смена выпала в ночь на мой день рождения. Хотя изначально мы должны были все доснять до нового года. Я тогда еще подумала, а может быть вообще будем снимать до самого моего дня рождения? В итоге так и получилось и мы работали до 18 февраля», — рассказала актриса.

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