«Ты будешь парить в невесомости»: Лиза Арзамасова публично обратилась к улетевшей в космос Юлии Пересильд

Актриса Елизавета Арзамасова пожелала своей коллеге удачи в этой невероятной экспедиции.

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова обратилась к Юлии Пересильд, которая пятого октября отправилась на МКС на космическом корабле «Союз МС-19».

«Удачи в экспедиции! Прекрасного самочувствия! Восторгов от невероятного! Мы ждем тебя! И следующие две недели проведем с постоянным взглядом в небо. Днем, ночью ты будешь парить в невесомости! Все объятья, все поцелуи и все тепло, что ты отдала — в миллионократном размере — туда! В космос! К звездам! На станцию!» — написала Лиза Арзамасова.

Стоит отметить, что сама Лиза Арзамасова в эти дни занята самым приземленным делом. Она – молодая мама мальчика Левушки, которому всего полтора месяца. Лиза Арзамасова уже вернулась на сцену, но большую часть своего времени она, конечно же, посвящает сыну.

Напомним, космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и летчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым отправился на МКС в этот вторник, 5 октября.

Пересильд и Шипенко пробудут на МКС двенадцать дней и снимут сцены художественного фильма «Вызов».

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