Потребовалось ручное управление: Юлия Пересильд и Клим Шипенко прилетели на МКС

Первый космический киноэкипаж успешно пристыковался к станции на орбите Земли.

Первый космический киноэкипаж, состоящий из режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Антона Шкаплерова, прибыл на Международную космическую станцию.

Напомним, в полдень 5 октября они взлетели со стартовой площадки № 31 космодрома в Байконуре на корабле «Союз МС-19». Полет прошел в штатном режиме. В 12:05 по Москве корабль вышел на орбиту Земли, экипаж сообщил о хорошем самочувствии. Скорость полета в космосе составила 28 километров в час, а время — чуть более трех часов.

В 15:12 должна была произойти стыковка «Союза МС-19» с российским модулем МКС под названием «Рассвет», однако, как сообщили в новостях на Первом канале, кораблю потребовалось дополнительное маневрирование, автоматика несколько подвела. Командиру экипажа Антону Шкаплерову пришлось взять процесс в ручное управление, и к 15:25 стыковка состоялась.

Добавим, что актриса и режиссер пробудут на орбите 12 дней. За это время им предстоит снять космические сцены грядущего фильма «Вызов». По сюжету, женщину-врача срочно вызывают на космическую станцию, где требуется сложная операция для одного из космонавтов. Героине предстоит в самые кратчайшие сроки из доктора переквалифицироваться в космонавта и совершить головокружительный полет.

Фильм будет не так уж далек от реальности. Перед съемками в космосе 37-летняя актриса Юлия Пересильд всего за четыре месяца прошла программу подготовки и сложнейший инструктаж для полета в космос.

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