Уже хорошо держит головку: Лиза Арзамасова поделилась видео, на котором нежно целует маленького сына

Наследник Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха растет не по дням, а по часам.

Кажется, только недавно актриса Лиза Арзамасова и продюсер ледовых шоу Илья Авербух принимали поздравления с рождением сына.

Только недавно Лиза Арзамасова рассказывала о первых днях материнства, делясь самыми нежными снимками с крошкой на руках.

И вот Левушке уже полтора месяца. В сторис микроблога Лиза Арзамасова разместила видео, на котором отчетливо видно, как изменился и подрос мальчик.

В кадре Лиза Арзамасова держит малыша вертикально, так что его видно в полный рост.

Левушка уже сам довольно хорошо держит головку. Лиза Арзамасова даже не придерживает ее. Рука молодой мамочки зафиксирована на спинке у малыша.

В кадре Лиза Арзамасова ласково целует сына, наслаждаясь неповторимыми младенческими запахами и нежными щечками.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. А накануне, 30 сентября, молодая мама уже вышла из декрета. Как и планировала Лиза ранее, в этот день, впервые после рождения сына, она сыграла в спектакле на сцене Театра Наций.

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