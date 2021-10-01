Уже хорошо держит головку: Лиза Арзамасова поделилась видео, на котором нежно целует маленького сына

Кажется, только недавно актриса Лиза Арзамасова и продюсер ледовых шоу Илья Авербух принимали поздравления с рождением сына.
Только недавно Лиза Арзамасова рассказывала о первых днях материнства, делясь самыми нежными снимками с крошкой на руках.
И вот Левушке уже полтора месяца. В сторис микроблога Лиза Арзамасова разместила видео, на котором отчетливо видно, как изменился и подрос мальчик.
В кадре Лиза Арзамасова держит малыша вертикально, так что его видно в полный рост.
Левушка уже сам довольно хорошо держит головку. Лиза Арзамасова даже не придерживает ее. Рука молодой мамочки зафиксирована на спинке у малыша.
В кадре Лиза Арзамасова ласково целует сына, наслаждаясь неповторимыми младенческими запахами и нежными щечками.
Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. А накануне, 30 сентября, молодая мама уже вышла из декрета. Как и планировала Лиза ранее, в этот день, впервые после рождения сына, она сыграла в спектакле на сцене Театра Наций.
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