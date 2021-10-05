Юлия Пересильд и Клим Шипенко взлетели со стартовой площадки Байконура

В полдень 5 октября с аэродрома в Байконуре взлетел космический корабль «Союз МС-19», в котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС для съемок фильма «Вызов» — первой художественной картины, которая снята не на Земле.

В 11:55 по Москве ракета стартовала с легендарной площадки № 31. Внештатных ситуаций не произошло.

Перед стартом Пересильд, Шипенко и командир экипажа Антон Шкаплеров около двух часов провели в кабине, готовые к старту, слушая воодушевляющие песни, которые выбрали сами. Незадолго до взлета Юлия начала плакать, вытирая глаза, а затем посылала в камеру воздушные поцелуи.

Добавим, что киношники пробудут на орбите 12 дней, за которые отснимут кадры полета главной героини в космос.

больше по теме Пересильд и Шипенко рассказали, что было самым сложным при подготовке к полету в космос Актерам все далось очень непросто.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.