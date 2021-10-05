Юлия Пересильд и Клим Шипенко взлетели со стартовой площадки Байконура

В полдень 5 октября с аэродрома в Байконуре взлетел космический корабль «Союз МС-19», в котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС для съемок фильма «Вызов» — первой художественной картины, которая снята не на Земле.
В 11:55 по Москве ракета стартовала с легендарной площадки № 31. Внештатных ситуаций не произошло.
Перед стартом Пересильд, Шипенко и командир экипажа Антон Шкаплеров около двух часов провели в кабине, готовые к старту, слушая воодушевляющие песни, которые выбрали сами. Незадолго до взлета Юлия начала плакать, вытирая глаза, а затем посылала в камеру воздушные поцелуи.
Добавим, что киношники пробудут на орбите 12 дней, за которые отснимут кадры полета главной героини в космос.
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