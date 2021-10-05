Это реально смешно: Бузова показала реакцию Брежневой на свою песню

Артистки в белых одеяниях подурачились под композицию «Пока ты без дел».

Ольга Бузова недавно ворвалась в музыкальное пространство со своим новым хитом «Пока ты без дел». В личном блоге звезда показала реакцию Веры Брежневой на него.

Певицы облачились в белые наряды: Бузова – в гипюровое платье с английским воротником и многослойной юбкой, а Брежнева в жакет прямого кроя. Ольга на видео пела свою песню, а Вера дурачилась и смеялась над некоторыми строчками.

Отметим, что Ольга Бузова в последнее время часто выбирает женственные образы. Недавно она отметилась в ЗАГСе, правда не на своей свадьбе, а на бракосочетании своего друга диджея Пашу Grand. Певица примерила сюда романтичное платье в ретро-стиле с рукавами-окороками и английским бантом.

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