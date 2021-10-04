«Как вы думаете, что я чувствую?»: Виторган поделился трогательным снимком с младшей дочкой в домашней обстановке

У 81-летнего Эммануила Виторгана есть взрослые дети Ксения и Максим от первого и второго брака, а таже маленькие дочки Этель и Клара от нынешних отношений с Ириной Млодик, кроме того, богатый папа еще и счастливый дедушка и даже прадедушка. Наследники подарили ему 4 внуков и 2 правнуков.

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Народный артист души не чает как во взрослых детях, так и в самых маленьких – трехлетней дочери Этель и двухгодовалой Кларочке. Обе малышки тянутся к своему папе и при любой возможности нежатся с ним.

В личном блоге Эммануил Виторган поделился трогательными кадрами, на которых видна вся любовь отца, а также его самой маленькой наследницы. На обнародованном фото артист решил отдохнуть дома на диване, и девочка тут же пристроилась рядом, нежно обнимая своего папу.

«Как вы думаете, что я чувствую?» — подписал кадр актер.

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