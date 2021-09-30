Стиль и грация: Бузова отметилась в струящемся платье на запах алого цвета и золотистых босоножках

Ольга Бузова не скрывает, что любит привлекать внимание. Она не раз удивляла публику, когда появлялась на красных дорожках в нарядах со шлейфом. В обычной жизни телеведущая тоже предпочитала выделяться из толпы. Так как она получает гонорары за съемки и концерты, то может позволить себе дорогостоящие покупки. Примечательно, что минувшим летом она поправилась, но это не помешало звезде носит лосины и мини-юбки.

Не раз Ольгу критиковали за неподобающие наряды. Накануне она даже оказалась в неловкой ситуации, так как пуговицы у ее платья постоянно расстегивались. Но новый образ телеведущей многих восхитил. Сама артистка осталась рада сотрудничеству со стилистом Никитой Карстеном, который подобрал для нее несколько образов.

Перед камерой Бузова покрасовалась в алом струящемся платье на запах. Легкий наряд дополнили золотистые босоножки на шпильке. Телеведущая также сделала неброский макияж с красной помадой и укладку с легкими локонами. Позже свой аутфит она дополнила жакетом.

Поклонники признались, что наряд визуально ее стройнил. Многие заверили, что это один из лучших ее образов. «Ну как красиво», «Красный очень идет», «Почему так нельзя было раньше! Очень элегантно», «Ну вот, стройная, высокая, красивая», «Сколько зависит от наряда! Тут вас не узнать», «Ох, Оля, ты великолепна», «Все, хочу такое платье!», «Как красиво, визг и слезы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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