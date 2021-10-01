И Паша Grand рядом: Бузова в романтичном платье с английским бантом пришла в ЗАГС

Ольга Бузова поздравила своего друга диджея Пашу Grand с днем бракосочетания, представ в Грибоедовскои ЗАГСе. Певица примерила сюда романтичное платье в ретро-стиле с рукавами-окороками и английским бантом.

Волосы артистка собрала лаконично и женственно: в виде низкого пучка сзади на прямой пробор. Фотографию с молодоженами звезда разместила в личном блоге.

«Так выглядят люди, которые любят. Паша, как я счастлива за тебя. Береги свою принцессу. Не буду много писать, все сказала лично! Пусть это будет навсегда, давайте накидаем молодоженам сердечки», — написала Ольга Бузова в Instagram.

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