«Мы за тебя все!»: Безруков пожелал удачи Пересильд за минуты до старта актрисы в космос

Как отметил актер, Юлия – самый красивый космонавт за всю историю космонавтики.

Актер Сергей Безруков в Instagram пожелал удачи своей коллеге Юлии Пересильд, которая полетит в космос для съемок фильма «Вызов».

«Юля, дорогая. Мы все за тебя. Удачи тебе! Самый красивый космонавт за всю историю космонавтики. Удачи тебе, Юля! Мы за тебя все!» Сергей Безруков

Ниже Сергей Безруков сделал приписку. «Дорогие мои! Давайте пожелаем удачи всей команде проекта «Вызов». Удачи Юлии Пересильд! Юленька, ты самый красивый космонавт за всю историю космонавтики. Вперед! Через тернии к звездам! Мы все за тебя!»

Напомним, что Юлия Пересильд пробудет в космосе 12 дней. Вместе с ней там будет находиться режиссер Клим Шипенко.

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