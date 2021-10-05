«Кто-то жутко завидует»: одноклассники дочери Пересильд не поверили, что актриса полетит в космос

Юная Аня рассказала, как в школе отреагировали на то, что ее мама станет космонавтом.

5 октября во время трансляции Первого канала подготовки к взлету космического корабля «Союз МС-19», который доставит первый в истории киноэкипаж на орбиту Земли, ведущие взяли интервью у родственников Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

12-летняя дочь актрисы Аня рассказала, что побаивалась отпускать маму в космос, но сейчас горда за нее. Девочка также добавила, что в ее школе не все порадовались за звездное семейство.

«Много разных реакций. Кто-то жутко завидует и поэтому обсуждает за спиной, что не верят в это, и «зачем врать», «это так ужасно». Бывают и такие реакции», — поделилась дочь актрисы.

В ответ на это ведущие Первого канала попросили одноклассников Ани посмотреть на девочку в прямом эфире и ракету за ее спиной — что все это происходит на самом деле.

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Напомним, что Пересильд и Шипенко полетят в космос для съемок художественного фильма «Вызов». Это первый прецедент в истории, когда киношники отправляются работать на орбиту Земли.

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