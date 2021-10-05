«Прекрасно»: Пересильд рассказала о хорошем настроении перед полетом в космос

Ранним утром команда отправилась из гостиницы на 254 площадку Байконура.

5 октября актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт, Герой России Антон Шкаплеров отправятся в космос. Впервые в истории на орбите будут снимать фильм под рабочим названием Вызов». Ранним утром команда вышла из гостиницы и направились к автобусам, которые отвезли их на 254 площадку Байконура. Там они позавтракают, пройдут повторную дезинфекцию, наденут скафандры, пройдут последние приготовления и отправятся на взлетную площадку.

«Юля, как настроение?», — спросил журналист Первого канала. «Прекрасно!», — ответила Пересильд.

Перед отправкой автобусов команда успела сделать селфи на память. На орбите Пересильд, Шипенко и Шкаплеров проведут 12 суток.

больше по теме Пересильд и Шипенко рассказали, какие ценные вещи им разрешили взять с собой в космос Артисты полетят на МКС уже 5 октября.

Добавим, запуск корабля Первый канал покажет в прямом эфире в 10:00 по московскому времени.

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