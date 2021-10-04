«Это больной вопрос»: Пересильд переживает, что невесомость изуродует ее внешность

Актриса полетит 5 октября на МКС, чтобы сняться в фильме «Вызов».

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и другие члены основного экипажа дают пресс-конференцию перед отлетом в космос. Российские артисты в сопровождении космонавтов отправятся 5 октября на Международную космическую станцию для того, что снять первый в истории кинематографа фильм в космосе «Вызов».

На видеокадрах с МКС видно, как невесомость меняет внешность людей не в лучшую сторону. Лица как будто деформируются. Актрису Юлию Пересильд спросили, как она к этому относится.

«Это больной вопрос, — начала артистка. – Конечно, мы об этом много думали. Размышляли. У нас есть несколько лайфхаков от космонавтов. Мы все попробуем».

Напомним, на 5 октября 2021 года в соответствии с программой полета Международной космической станции с космодрома Байконур запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Съемочная группа ориентировочно пробудет в космосе 12 суток.

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