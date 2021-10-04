Пересильд и Шипенко рассказали, какие ценные вещи им разрешили взять с собой в космос

Артисты полетят на МКС уже 5 октября.

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и другие члены основного экипажа дают пресс-конференцию перед отлетом в космос. Журналисты спросили, какие личные вещи им разрешили взять с собой на МКС.

Как оказалось, вес должен быть не более одного килограмма.

«Это будут фотографии, рисунки моих детей, колечки, сережки друзей, ну и индикатор невесомости галчонок», — отметила Пересильд.

То же самое возьмет с собой и Клим Шипенко.

«У меня есть майка, в которой я снимаю все фильмы. Она тоже полетит со мной на МКС», – добавил режиссер.

Кстати, индикаторами невесомости для экипажа «Союза МС-19» станут три игрушки — снежный барс, Чебурашка и галчонок. Благодаря им экипаж сможет понять, что корабль находится в космосе — это произойдет уже через девять минут после старта.

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