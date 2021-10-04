Пересильд и Шипенко рассказали, что было самым сложным при подготовке к полету в космос

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и другие члены основного экипажа 5 октября полетят в космос, чтобы снять на МКС фильм «Вызов». Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, артисты рассказали, что им сложно было на время стать настоящими космонавтами.

«Многое не получалось, но мы смогли. Но менять нашу профессию на космическую мы не будем», — заявил режиссер Шипенко.

Пересильд же сказала, что ей тяжелее всего дались научная и теоретическая части.

«Я учила две недели до 4 часов ночи компоновку корабля «Союз». Мне было очень непросто. И то количество аббревиатур…», — сообщила Пересильд.

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