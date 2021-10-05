«Никто не видел почившей»: Штурм привела доказательства, что жена Шаляпина на самом деле жива

Певица Наталья Штурм в Instagram выразила сомнение, что жена музыканта Прохора Шаляпина миллионерша из Канады Татьяна Клаудиа Дэвис умерла.

По ее словам, странно, что дама в расцвете сил, с шикарной медициной в Канаде, вдруг умирает вскоре после свадьбы. Не исключено финансовые проблемы подтолкнули ее на многоходовку. А вся история – это не больше не меньше просто какой-то детективный сюжет.

«Татьяна приглашает к себе знаменитого и известного своими похождениями красавца Прохора Шаляпина, устаивает свадьбу. Потом все заболевают, кроме Проши. Татьяну увозят непонятные врачи и все. Никто не видел почившей, тут же кремировали в закрытом гробу». Наталья Штурм

Напомним, что жена Прохора Шаляпина умерла несколько дней назад в США. Причиной смерти стал коронавирус. Ей было всего 42 года.

Ранее адвокат Александр Бенхин отмечал, что Татьяне Дэвис было вовсе не 42 года, а 47. Она 1974 года рождения. По его словам, даже сам Прохор Шаляпин подтверждал, что его жене 47 лет.

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