Почему на распродажах нужно быть очень осторожным с покупкой обуви, рассказала Хромченко

А вот приобрести несколько темных свитеров и базовые черные платья по акции вполне благоразумно.

Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале рассказала, как правильно делать покупки во время распродаж.

Отказывать себе в удовольствии купить вещь подешевле явно не стоит, но, прежде, чем отправиться в магазин, ведущая рекомендовала сделать список того, что реально нужно взять, дабы не впасть в раж и не нахватать всего подряд ненужного. Стилист рекомендовала быть острожным во время покупки обуви.

«Вот тут аккуратнее, всякие активно декорированные обувные шедевры – вещь хорошая. Но, как правило, всякие экстремальные обувные решения потом оседают в коробках. А вот если на распродаже вы купите приемлемые лодочки, потом вы будете себя и меня впоследствии благодарить за благоразумие», — сказала Эвелина Хромченко.

Она добавила, что по акции можно смело покупать различные платки, базовые черные костюмы и платья, классические джинсы, а также джемперы серого, черного цвета и оттенка кэмел. Эти вещи почти никогда не выходят из моды.

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