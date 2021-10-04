Как принцесса Беатрис нашла свое счастье
Видео
Какие цвета подходят блондинкам: советы стилиста
Видео

Хит этой осени: Пынзарь появилась на «Доме-2» в модных женственных сапогах, как у невестки Орбакайте

Не отказалась от трендовой модели и Анна Заворотнюк.

Хит этой осени: Пынзарь появилась на «Доме-2» в модных женственных сапогах, как у невестки Орбакайте
Дарья Пынзарь. Фото: Globallookpress.com

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» предложил своим зрительницам обратить внимание на нюдовые сапожки с широким голенищем из замши. Они имеют узкий мыс и каблук шпильку. При носке они интересно спускаются вниз, демонстрируя легкую небрежность, которая сейчас актуальна. Эта обувь – настоящий хит осени, который поддержали уже несколько российских звезд.

Александр Рогов. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»

Модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, появилась в актуальных сапогах на прогулке, примерив их с вязаным платьем-свитером. Позже на променаде по Москве в таких же точно сапогах засветилась дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Ее образ с шортами и тренче, к слову, очень понравился стилисту Елене Павленко.

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Ну а теперь под чарующее воздействие модных сапог попала Дарья Пынзарь, которая появилась в них на съемках «Дома-2». Ведущая надела с ними лонгслив и узкие джинсы того же цвета, но светлее, а также зеленую динамичную куртку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

актуальная обувьАлександр РоговДарья Пынзарьчто модно